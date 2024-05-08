البيسري بحث والسفير البلجيكي في جدول زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 الحالي

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفاك الذي بحث معه في جدول لقاءاته مع عدد من المسؤولين البلجيكيين والاوروبيين خلال زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 من الشهر الحالي.



كما سيشارك المدير العام للامن العام في مؤتمر بروكسل الذي سيحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمخصص لموضوع النازحين السوريين في لبنان.