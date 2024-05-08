بري إلتقى سلام وسفير كوريا الجنوبية ووفد البنك الدولي...

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها خلال لقائه وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.



كما استقبل رئيس المجلس المديرة العامة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي ونائب الرئيس الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك أوسمان ديون حيث جرى عرض للوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وبرامج البنك الدولي في لبنان.



وأعرب الوفد عن جهوزية البنك الدولي للمساعدة عبر برامجه بالمسوحات وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، مستعرضًا مسار البرامج المتصلة بالطاقة البديلة وجر المياه لمدينة بيروت والتحول الرقمي.



بدوره، طلب بري من البنك الدولي التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لا سيما في مجالات البنى التحتية والمساحات الحرجية والزراعية ومنشآت المياه والكهرباء والإتصالات فضلًا عن المنشآت الصحية والتربوية والمدنية وكل القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل.



واستعرض القوانين والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي في مجالات الاصلاح ومحاربة الفساد وقانون الكهرباء الذي أقر عام 2002 ولا يزال ينتظر التطبيق وانشاء الهيئة الناظمة.



كذلك، استقبل بري سفير كوريا الجنوبية في لبنان أيل بارك حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.