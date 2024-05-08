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معرض الوظائف في جامعة الروح القدس... منصة للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب
أخبار لبنان
2024-05-08 | 09:10
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معرض الوظائف في جامعة الروح القدس... منصة للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب
نظّم مكتب الخدمات المهنية في جامعة الروح القدس – الكسليك معرض الوظائف السنويّ المخصّص لطلاب الجامعة ومتخرجيها، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز فرص التوظيف لطلابها.
وجال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي ونائبة الرئيس المفوضة لشؤون الطلاب د. سيلين بعقليني ومديرة مكتب الخدمات المهنية باسكال رزق على أجنحة المعرض.
واطلعوا على الشركات المشاركة التي بلغ عددها 35 شركة، من الشركات البارزة في مختلف القطاعات المهنية: الصناعة، التجارة، التكنولوجيا، المعلوماتية، التأمين، المصارف، الرعاية الصحية، الخدمات المالية والتسويق.
ووفّرت هذه المؤسسات فرصة للطلاب والمتخرجين، لاستكشاف المسارات الوظيفية واكتساب رؤى قيمة في مختلف المجالات، إذ تعرفوا على طبيعة العمل فيها ومتطلبات الوظائف وفرص العمل المتاحة...
وشكّل المعرض منصة ممتازة لأصحاب العمل للتواصل مع الطلاب الذين يبحثون عن فرص عمل ولجذب أفضل المواهب إلى مؤسساتهم. فكانت فرصة أمام الطلاب لتقديم سيرهم الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية.
ولاقى المعرض استحسان الطلاب الذين أتوا بكثافة وتجولوا في أجنحته، مستفيدين من الفرص التي وفّرها.
وأكدت رزق أنّ الجامعة أعادت تنظيم هذا المعرض هذه السنة بعد التوقف القسري لسنوات بسبب الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على إيجاد فرص العمل الملائمة لاختصاصهم وبالتالي الحد من الهجرة، إذ يشكل هذا المعرض بارقة أمل ولو بسيطة، تساهم في بقائهم في الوطن.
وأشارت إلى أنّ المعرض تميّز هذا العام بإجراء الشركات الداعمة مقابلات شخصية مع أفضل 5 طلاب من كل كلية في الجامعة.
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