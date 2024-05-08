في واشنطن.... لقاءات مهمة لوفد المعارضة الموسع

في واشنطن، لقاءات مهمة لوفد المعارضة الموسع والذي يضم الحزب التقدمي الاشتراكي.



الوفد النيابي سيلتقي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف حيث من المقرر أن يعرضوا الخطة الإصلاحية التي تأتي ضمن المبادرة الإصلاحية التي اطلقها النائب فؤاد مخزومي قد العام الماضي، إضافةً إلى مناقشة القرار 1701 وملف النازحين السوريين والوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من العناوين.

