وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية

ناقش الوفد النيابي المعارض، والذي يضم أيضا ممثلا عن الحزب التقدمي الإشتراكي، خلال إجتماع في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مع هنري ووستر نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف، الأوضاع في المنطقة ولا سيما ما يجري في غزة وجنوب لبنان.



وكان ايضا نقاش مفصل في تطبيق القرار ١٧٠١ من كل الأطراف وكيفية تأمين حل طويل الأجل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية والدور الاميركي في هذا الإطار، بالاضافة إلى مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ومستجدات هذا الملف.



وقد شرح النواب المشاركين في الاجتماع، بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي، للمسؤولين الأميركي، تداعيات ما يجري في الجنوب والشغور الرئاسي والتأثير الحاصل على الأوضاع الإقتصادية والمالية.