الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا

شدد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ على أنه على مجلس النواب أن يحاكم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حال تبين أن هناك فعلًا رشوة في ملف اللاجئين السوريين كما يُتداول.



ولفت الصايغ، في حديث لبرنامج حوار المرحلة عبر الـLBCI، إلى أن هناك خطرا على الكيان والهوية اللبنانيين ولدينا الكثير من المعلومات حول الاجتماعات المتعلقة بالملف السوري التي حصلت وهنا استطيع وكل الاطراف متخوفة من هذا الموضوع، مؤكدا أن موقف الكتائب شفاف وواضح منذ البداية.



وأوضح أن الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية، مشيرا إلى أنه إذا تبين في جلسة مجلس النواب أن "الرشوة" ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها.



وشدد الصايغ على أن الاولوية للسيادة اي ضبط الحدود وإغلاقها من خلال تمكين الجيش اللبناني معتبرا أن اليوم المسؤول الأول عن التهريب هو تحالف المافيا والميليشيا والمسؤول الثاني النظام السوري.



وكشف الصايغ أنهم كمعارضة يقوموم بخلق رأي عام في المناطق التي فيها تأثير على صعيد البلديات عبر تقويتها من خلال التطوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خلافا لمفهوم الامن الذاتي.



ورأى أن اللبنانيين الحلقة الأضعف وعلينا أن نتوحّد في موقفنا تجاه الملف السوري.



وفي سياق متصل، دعا عضو كتلة الكتائب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب إلى استدعاء السفير السوري لدى لبنان وسؤاله حول رفع رسوم على الولادات السورية في لبنان.



من جهة أخرى، سأل الصايغ: "إذا ليس هناك دورية في الانتخابات البلدية والاختيارية فأين الديمقراطية؟".



وأوضح أنه حتى لو رفض طعننا بقانون التمديد للمجالس البلدية فعلينا أن نحاول للمرة الثالثة.



وعن الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، رأى الصايغ أن لا قرار لبنانيًا اليوم بما يحصل هناك والقضية الفلسطينية لا تنتهي، لافتا إلى أن الكتائب شددت على ان الحل الوحيد هو حل القضية الفلسطينية لاستقرار العالم العربي.



واعتبر أن استمرار الحرب سيدمر لبنان وتغييب رئيس الجمهورية عبر اعتقال الديمقراطية لن يأتي بنتيجة.



أما عن لقاء معراب، فقال الصايغ:" هناك إلتباس ولغط في هذا اللقاء حول هدف الدعوة ووصلتنا شعارات متناقضة عن مسؤولين في القوات فأربكنا"، وسأل:" ماذا ينفع الكتائب إذا كسبت كل الطقم السياسي وخسرت القوات؟ والعكس صحيح".



رئاسيا، رأى أن حزب الله انتصر بمنع انتخاب رئيس للجمهورية ونحن كمعارضة نجحنا بمنع فرض الحزب لرئيس يدعمه.



وأوضح الصايغ أن هناك اليوم وفدا يمثّل المعارضة في نيويورك وقبلها في واشنطن وهذا يعني أن مواقفنا موحدة وعملنا مشترك.



وكشف أن المعارضة ستكوّن كتلة حرجة في وقت الحقيقة لكن اليوم هناك تعثر بخلق هذه الجبهة ونتحمل المسؤولية.







