الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا

أخبار لبنان
2024-05-08 | 16:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصايغ لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا

شدد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ على أنه على مجلس النواب أن يحاكم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حال تبين أن هناك فعلًا رشوة في ملف اللاجئين السوريين كما يُتداول.

ولفت الصايغ، في حديث لبرنامج حوار المرحلة عبر الـLBCI، إلى أن هناك خطرا على الكيان والهوية اللبنانيين ولدينا الكثير من المعلومات حول الاجتماعات المتعلقة بالملف السوري التي حصلت وهنا استطيع وكل الاطراف متخوفة من هذا الموضوع، مؤكدا أن موقف الكتائب شفاف وواضح منذ البداية.

وأوضح أن الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية، مشيرا إلى أنه إذا تبين في جلسة مجلس النواب أن "الرشوة" ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها.

وشدد الصايغ على أن الاولوية للسيادة اي ضبط الحدود وإغلاقها من خلال تمكين الجيش اللبناني معتبرا أن اليوم المسؤول الأول عن التهريب هو تحالف المافيا والميليشيا والمسؤول الثاني النظام السوري.

وكشف الصايغ أنهم كمعارضة يقوموم بخلق رأي عام في المناطق التي فيها تأثير على صعيد البلديات عبر تقويتها من خلال التطوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خلافا لمفهوم الامن الذاتي.

ورأى أن اللبنانيين الحلقة الأضعف وعلينا أن نتوحّد في موقفنا تجاه الملف السوري.

وفي سياق متصل، دعا عضو كتلة الكتائب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب إلى استدعاء السفير السوري لدى لبنان وسؤاله حول رفع رسوم على الولادات السورية في لبنان.
 
من جهة أخرى، سأل الصايغ: "إذا ليس هناك دورية في الانتخابات البلدية والاختيارية فأين الديمقراطية؟".

وأوضح أنه حتى لو رفض طعننا بقانون التمديد للمجالس البلدية فعلينا أن نحاول للمرة الثالثة.

وعن الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، رأى الصايغ أن لا قرار لبنانيًا اليوم بما يحصل هناك والقضية الفلسطينية لا تنتهي، لافتا إلى أن الكتائب شددت على ان الحل الوحيد هو حل القضية الفلسطينية لاستقرار العالم العربي.

واعتبر أن استمرار الحرب سيدمر لبنان وتغييب رئيس الجمهورية عبر اعتقال الديمقراطية لن يأتي بنتيجة.

أما عن لقاء معراب، فقال الصايغ:" هناك إلتباس ولغط في هذا اللقاء حول هدف الدعوة ووصلتنا شعارات متناقضة عن مسؤولين في القوات فأربكنا"، وسأل:" ماذا ينفع الكتائب إذا كسبت كل الطقم السياسي وخسرت القوات؟ والعكس صحيح".

رئاسيا، رأى أن حزب الله انتصر بمنع انتخاب رئيس للجمهورية ونحن كمعارضة نجحنا بمنع فرض الحزب لرئيس يدعمه.

وأوضح الصايغ أن هناك اليوم وفدا يمثّل المعارضة في نيويورك وقبلها في واشنطن وهذا يعني أن مواقفنا موحدة وعملنا مشترك.
 
وكشف أن المعارضة ستكوّن كتلة حرجة في وقت الحقيقة لكن اليوم هناك تعثر بخلق هذه الجبهة ونتحمل المسؤولية.



أخبار لبنان

لـ"حوار

المرحلة":

الحدود

تمكين

الجيش

ميقاتي

يُحاكم

LBCI التالي
رازي الحاج للـLBCI: على الـUNHCR تصحيح مسار التعاطي بملف الوجود السوري
أوضاع المؤسسة العسكرية في لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:08

الصايغ لـ حوار المرحلة: الاولوية للسيادة اي ضبط الحدود وإغلاقها من خلال تمكين الجيش اللبناني واليوم المسؤول الأول عن التهريب هو تحالف المافيا والميليشيا والمسؤول الثاني النظام السوري

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-01

هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا أوافق على التحريض على السوريين ويجب القيام بإحصاء دقيق وتصنيف للنازحين السوريين وان يتحاور لبنان مع سوريا في ما خص هذا الموضوع ولدعم الجيش على الحدود بالعديد والعتاد وضبط التهريب من الجانب السوري

LBCI
آخر الأخبار
14:51

الصايغ لـ حوار المرحلة: الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية لكن إذا تبين في جلسة مجلس النواب أنها ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها

LBCI
آخر الأخبار
14:37

النائب سليم الصايغ لحوار المرحلة: على مجلس النواب أن يحاكم رئيس الحكومة في حال هناك فعلًا رشوة في ملف اللاجئين السوريين كما يُتداول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:15

الرد اللبناني على الورقة الفرنسية أصبح في عهدة السفارة... وهذا ما قاله مصدر مقرب من "الثنائي" لـ"الأنباء" الكويتية

LBCI
صحف اليوم
23:51

مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: الاهتمام الأميركي الأساسي هو في ملف الانتهاء من ترسيم أو تثبيت الحدود البرية

LBCI
صحف اليوم
23:39

الصادق لـ"الأنباء" الكويتية: هناك من يعرقل انتخاب رئيس ليبقى مسيطراً على مفاصل الدولة

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 9-5-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-02-12

الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...

LBCI
فنّ
10:13

أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟

LBCI
فنّ
2024-01-11

اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-09

الياس الحصروني من وفاة بحادث سير... الى جريمة خطف وقتل منظمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:50

وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟

LBCI
أخبار لبنان
13:45

الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:45

بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح

LBCI
منوعات
10:03

تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!

LBCI
فنّ
03:46

لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:21

معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة

LBCI
أخبار لبنان
05:40

بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..

LBCI
فنّ
10:13

أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟

LBCI
فنّ
03:31

"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش

LBCI
منوعات
03:43

في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More