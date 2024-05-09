"الريجي" ضبطت مصنعاً لتزوير المعسّل في المريجة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، فضبطت في هذا الإطار مصنعاً كبيراً لتزوير كل أنواع المعسّل في منطقة المريجة.



وصادرت "الريجي" كامل الكميات وأقفلت المصنع بالشمع الأحمر بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم. وحجزت صاحب المعمل والعاملين فيه وسلمتهم الى القضاء المختص. وسطرت محضر ضبط بالمخالفين وأودعتهم القضاء المختص.