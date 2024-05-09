المعالجة النفسية شارلوت الخليل تشرح كيفية التعامل مع أولادنا: للاصغاء والحوار... وهذه أمثلة عن الاسئلة والاجوبة التي يمكن أن نستخدمها

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