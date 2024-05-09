لحماية الأطفال على الإنترنت... خطوات تقنية يمكن للأهل استخدامها

بعد فضيحة عصابة "التيكتوكرز" التي هزّت لبنان، تحدث مهندس الإتصالات والمعلوماتية سلوم الدحداح عن خطوات تقنية يمكن للأهل استخدامها لحماية ومراقبة أطفالهم على الإنترنت.



وشرح الدحداح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، طرق حماية أولادهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مجاني، الى حدّ ما. ومن الطرق: family link، لتحديد الأجهزة والتطبيقات والألعاب التي يمكن للطفل أن يختارها أو أن تُعرض عليه أصلاً، كما الافلام والكتب واليوتيوب والمواقع الالكترونية. وخطوات يمكن اتخاذها على chrome وغيره، كما اندرويد وآبل.



وهنا شرح وجود youtube kids والذي يختلف محتواه بحسب البلد.



وما لا يمكن مراقبته، يكمن الدخول الى الـHISTORY لمعرفة المحتوى الذي كان يطلع عليه.



تفاصيل الخطوات في الفيديو أعلاه...