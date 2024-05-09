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جورج كتانة للـLBCI: هكذا يمكن التبرّع للصليب الأحمر

أخبار لبنان
2024-05-09 | 04:56
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جورج كتانة للـLBCI: هكذا يمكن التبرّع للصليب الأحمر
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جورج كتانة للـLBCI: هكذا يمكن التبرّع للصليب الأحمر

أوضح  الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن يمكن للمواطنين التبرّع للصليب الأحمر من خلال الحملات على الطرقات أو عبر مراكز الصليب الأحمر الأقرب إليهم أو من خلال موقع supportlrc.app أو من خلال الاتصال عبر الرقم 1760.

وأشار الى أن المتبرّع يحصل على ايصال في حال كان حجم التبرع كبيرا. 

وأكد كتانة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الصليب الأحمر ما زال يقوم بكل مهماته في البلدات الجنوبية، معلنا أنهم بدأوا بتوزيع مواد تموينية ومواد تنظيف للأهالي الموجودين في القرى الجنوبية. 

وقال: "نحن مستمرون في جهوزية واستنفار للاستجابة لأي حالة إن كان في الطوارئ أو القصف أو الكوارث الطبيعية".

أخبار لبنان

جورج كتانة

الصليب الأحمر

التبرّع

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