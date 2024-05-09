فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه

وقّع وزير الطاقة والمياه وليد فياض على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وثمانية مراسيم تطبيقية للقانون ١٩٢ (قانون المياه).



وبعد مداولات امتدت حوالي الستة ساعات وقّع الوزير فيّاض على ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه هي:

- وضع نظام واحكام تطبيق نظام تراخيص استخدام المياه

- ⁠وضع نماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه

- ⁠وضع أصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه

- ⁠تحديد اصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية

- ⁠تحديد اصول ادارة الصرف الصحي غير الجماعي

- ⁠تحديد بدل تعويض تلوث المياه

- ⁠تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري



بالاضافة الى المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ان يتم ارسال جميع هذه المستندات الى جانب مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.



تجدر الاشارة أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على اربعة أسس هي:

- تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها.

- ⁠تطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري

- ⁠تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة ومستقبلاً الاستثمار وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني.

- ⁠اجراء الاصلاحات اللازمة في قطاع المياه لا سيما تلك الواردة بقانون المياه وإدخال الرقمنة الى القطاع.