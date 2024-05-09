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o
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تداعيات ملف التيكتوك على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات...هل من جدوى من ايقافه؟
أخبار لبنان
2024-05-09 | 06:47
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تداعيات ملف التيكتوك على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات...هل من جدوى من ايقافه؟
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تداعيات ملف التيكتوك على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات...هل من جدوى من ايقافه؟
مع تظهّر معطيات جديدة حول ملف التيكتوكرز واغتصاب القصّر، ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب بحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال تداعيات ملف التيكتوك على المجتمع كما وتعاطي وسائل الإعلام مع هذه القضية.
رئيس اللجنة ابراهيم الموسوي ووزير الاعلام زياد مكاري اكدا ضرورة تهيئة المجتمع بكل فئاته لمواجهة المخاطر المحتملة عن سوء استخدام هذه التطبيقات، كما اكدت اللجنة عدم جدوى ايقاف تطبيق تيكتوك في لبنان بوجود الـ vpn الذي يمكن اي مواطن من الدخول الى تطبيقات ممنوعة محليا.
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