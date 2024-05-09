تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات

استمعت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب الى عدد من الصحافيين الذين تم ايقافهم عن العمل بسبب تغريدات لهم او مواقف متعلقة بدعم الفلسطينيين.



ودعا رئيس اللجنة جميع الصحافيين الذين تعرضوا لهكذا وضع ان يتقدموا للإدلاء بشهاداتهم لتحضير ملف يضم جميع الحالات، تمهيداً للتحرك قضائيا بالطريقة الأفضل.