مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح

مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان عرضت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جهود وزارة الداخلية لا سيما الإجراءات المتخذة على المعابر البرية الشرعية من قبل الأجهزة الأمنية في ظل الامكانات المتاحة، اضافة الى جهود الجيش اللبناني لضبط المعابر غير الشرعية.



وخلال الجلسة شددت كل الكتل النيابية على ضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة النزوح، اضافة الى ضرورة الاتفاق على اتخاذ قرار ملزم داعم لموقف لبنان في الجلسة النيابية القادمة لا سيما مع اقتراب مؤتمر بروكسل.