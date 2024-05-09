بوحبيب: طلبنا المساعدة القطرية لإخراج نساء لبنانيات عالقات وعائلاتهم عبر معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.



وبعد اللقاء، لفت بوحبيب الى أنه تم طلب المساعدة من قطر لإخراج نساء لبنانيات وعائلاتهم عبر معبر رفح، ما زالوا عالقين منذ بدء العدوان على غزة.



ورحّب مجددا بدور قطر البناء في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الرئاسية من خلال توافق لبناني داخلي بتشجيع ورعاية عربية-دولية.