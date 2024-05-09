تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري

عرض وفد من تكتل لبنان القوي على رئيس مجلس النواب نبيه بري الهواجس في ملف النزوح السوري في إطار بحث مواجهة مخاطر النزوح السوري وفي ضوء المبادرة الأوروبية وذلك بعد زيارة وزارة الخارجية وسفارة الاتحاد الاوروبي.

بعد اللقاء، لفت عون الى أن "موضوع النزوح لا يجب أن يكون موضوعا خلافيا بين اللبنانيين. وقال: "نشكر الله انه اصبح هناك إجماعا بين اللبنانيين أقله علنيا ودولة الرئيس بري يؤيد ويقول ان هذا الاجماع هو عامل قوة صحيح هذا العامل وحده لا يكفي لكنه ضروري، نحن ننطلق من وحدة الموقف اللبناني لكي نعود لنطالب المعنيين ولمصلحتهم التي تحقق مصلحة اللبنانيين اولا ومصلحة السوريين للعودة الى بلدهم ومصلحة الاوروبيين الذين لايمكن ان يقدموا لنا حلولا هي لمصلحتهم وتضر بمصلحتنا".



وشدّد عون على أن الوضع حساس جدا ودقيق وأنه من غير الجائز ترك عامل الوقت أن يغدر بنا.



وقال: "موضوع المال وكيف سيصرف لم يعد مهما طالما انه لا يؤدي الى إعادة النازحين، لكن نود ان نذكر من يتكلم الآن عن مبلغ المليار يورو، نقول له أن التقارير الرسمية التي كنا نستخدم فيها رقم 55 مليار دولار، اليوم هناك تقرير يفيد بأن لبنان تحمل حتى الان بحدود 100 مليار فكيف يحدثوننا بالمال ونحن كلبنانيين انفقنا ما يقارب 100 مليار يورو".



وأضاف: "المال على أهميته يجب ان يكون وسيلة للعودة ولكن على الاطلاق لا يجب أن يكون هو الهدف أو إذا اخذنا حتى حسن النية يجب ألا يكون عاملا تخديريا لإطالة وجود النازحين".



وأشار الى أن "الهدف من جولتنا، أن نسأل ونستفسر لكي يكون موقفنا موضوعيا وليس صادرا عن نوايا او "خبرية"، لافتا الى "أننا في حاجة الى العمل جميعا خارجيا مع المعنيين في أوروبا لمساعدتنا بإعادة النازحين وإعادتهم تؤمن مصلحة الجميع اللبنانيين والسوريين والاوروبيين وغير ذلك لا يجب أن نتناول الموضوع.



وقال: "لبنان مش للبيع، لبنان مش للايجار"، ولبنان ليس لبيع تضحيات أهلنا واجدادنا.



وردا على سؤال حول مصير الهبة ومشاركة التيار في الجلسة التشريعية ؟ أجاب عون: "الجلسة التشريعية سنشارك فيها وسنخرج بتوصية لا أريد ان استبق ما هي هذه التوصية لكن من ضمن الروحية التي نتحدث بها لا يهمنا المال اذا كان الوضع سوف يمتد الى اربع سنوات اخرى علينا ان نبحث كيف يجب أن يكون المال لعودة النازحين وكما قال الرئيس بري،لماذا نريد ان ندفع اكثر مما دفعنا نحن لا نريد مالا. المال هو وسيلة ضرورية للعودة ولكن ليس لتخديرنا عن المطالبة بعدم العودة".



وردا على سؤال، عما اذا تطرق البحث الى موضوع رئاسة الجمهورية، قال: "أكيد تم التطرق فلا يمكن أن نتحدث في هكذا موضوع مهم وحساس من دون أن نتطرق الى موضوع رئاسة الجمهورية فضبط الحدود لايمكن ان يحصل من جهة واحدة واي دولة تريد ضبط حدودها يجب ان تكون متعاونة مع الدولة المجاورة، فكيف يمكن ان نحل مشكلة الحدود والنازحين من دون التعاطي مع الحكومة السورية ؟ هل ننتظر كل دول العالم وبعد ان بدأت كل الدول العربية بتجديد علاقتها مع سوريا وباقي دول العالم شئنا أم ابينا سوف تسوي علاقتها مع الدولة السورية هل ننتظر كل هذه الدول لتأمين مصالحها حتى نصبح قادرين لتأمين مصلحتنا؟".