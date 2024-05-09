مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم على مطاعم النبطية... وسحب عينات من الشاورما وضبط مطعمين في دير الزهراني مخالفين للمواصفات

واصل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمواكبة رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة من عناصر أمن الدولة - مكتب النبطية جولاتهم التفتيشية، حيث تم سحب ١٢ عينة من شاورما اللحمة والدجاج المعد للطهي من مطاعم وعدد من الـ"سناك" في نطاق مدينة النبطية وبلدات حبوش ودير الزهراني لفحصها في المختبر المعتمد من قبل الوزارة والتأكد من سلامتها وخلوها من الجراثيم والبكتيريا.واثناء الكشف على مطابخ وبرادات ومكان تحضير اللحوم والدواجن في المطاعم، تم تسطير محضري ضبط بحق صاحبي مطاعم في بلدة دير الزهراني، احدهم يحوي لحوما منتهية الصلاحية والآخر لا تتطابق فيه شروط السلامة ويفتقر الى النظافة والمواصفات المطلوبة في سلامة الغذاء.واعلن بيطار أن "الجولات ستستكمل على كل قطاعات اللحوم والأغذية في الايام المقبلة لأن صحة المواطن أولوية، ولن نتوان عن إنزال أشد العقوبات القضائية بحق المخالفين".