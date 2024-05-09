الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتاب من نواب "الجمهورية القوية" لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين...
أخبار لبنان
2024-05-09 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كتاب من نواب "الجمهورية القوية" لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين...
تقدم نواب وأعضاء تكتل الجمهورية القوية بكتاب للمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، مطالبين إياهم بوقف كافة الممارسات التي تتعارض بشكل صريح وصارخ مع مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للأمن العام وبينهم حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 9/9/2003.
كما طلبوا، وللمرة الأخيرة، عدم الإستمرار في المساعي الهادفة لتوطين طالبي اللجوء من السوريين والمتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين اللبنانية.
للإطلاع على الكتاب، إضغط
هنا
.
أخبار لبنان
"الجمهورية
القوية"
لمفوضية
الأمم
المتحدة
لشؤون
اللاجئين...
التالي
أسرار الصحف 9-5-2024
الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-30
مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح "في الأفق القريب"
آخر الأخبار
2024-04-30
مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح "في الأفق القريب"
0
أخبار دولية
2024-04-22
تقرير: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا بديل منها"
أخبار دولية
2024-04-22
تقرير: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا بديل منها"
0
امن وقضاء
2024-05-04
منتحل صفة "مسؤول في الأمم المتحدة" في قبضة أمن الدولة...هل وقعتم ضحية أعماله؟
امن وقضاء
2024-05-04
منتحل صفة "مسؤول في الأمم المتحدة" في قبضة أمن الدولة...هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
صحف اليوم
2024-05-01
"الجمهورية القوية"سيطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية... غادة أيوب لـ"الشرق الأوسط": نتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري
صحف اليوم
2024-05-01
"الجمهورية القوية"سيطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية... غادة أيوب لـ"الشرق الأوسط": نتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:08
وفد النواب اللبنانيين يستكمل لقاءاته في واشنطن... ومخزومي يشدد على أهمية العمل على تطبيق القرار ١٧٠١
أخبار لبنان
12:08
وفد النواب اللبنانيين يستكمل لقاءاته في واشنطن... ومخزومي يشدد على أهمية العمل على تطبيق القرار ١٧٠١
0
امن وقضاء
11:42
أمن الدولة أغلق 25 مكتبا للبورصة غير الشرعية في النبطية
امن وقضاء
11:42
أمن الدولة أغلق 25 مكتبا للبورصة غير الشرعية في النبطية
0
امن وقضاء
11:37
الامن العام أوقف 5 سوريين دخلوا البلاد خلسة وختم فرنا ومنشرة خشب ومعمل باطون بالشمع الاحمر
امن وقضاء
11:37
الامن العام أوقف 5 سوريين دخلوا البلاد خلسة وختم فرنا ومنشرة خشب ومعمل باطون بالشمع الاحمر
0
امن وقضاء
11:30
قوى الأمن: انوار رشدي الافندي غادت منزلها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟
امن وقضاء
11:30
قوى الأمن: انوار رشدي الافندي غادت منزلها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-08
مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات
أخبار دولية
2024-05-08
مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات
0
اخبار البرامج
14:33
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
اخبار البرامج
14:33
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
0
أخبار دولية
14:01
مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين: قرار بايدن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد يقوض مفاوضات الرهائن
أخبار دولية
14:01
مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين: قرار بايدن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد يقوض مفاوضات الرهائن
0
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
0
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
0
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
0
أخبار لبنان
08:24
تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري
أخبار لبنان
08:24
تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال السلاح الى اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:11
لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال السلاح الى اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه
تقارير نشرة الاخبار
06:58
الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه
0
أخبار لبنان
06:51
مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح
أخبار لبنان
06:51
مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح
0
أخبار لبنان
06:49
تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات
أخبار لبنان
06:49
تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
3
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
4
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
5
منوعات
15:50
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
منوعات
15:50
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
6
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
7
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
8
اخبار البرامج
14:33
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
اخبار البرامج
14:33
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More