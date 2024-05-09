وفد النواب اللبنانيين يستكمل لقاءاته في واشنطن... ومخزومي يشدد على أهمية العمل على تطبيق القرار ١٧٠١

يلتقي وفد النواب اللبنانيين الموجود في واشنطن مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر. وسيتطرق النقاش إلى الأوضاع النقدية والمصرفية في لبنان ولا سيما لجهة مكافحة الإقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.



وكان الوفد قد شارك في حفل عشاء أقيم على شرفه شارك فيه عدد من المسؤولين الأميركيين في الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة.



وتحدث النائب فؤاد مخزومي أمام الحاضرين عن تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشدداً على أهمية العمل على تطبيق القرار ١٧٠١ من مختلف الأطراف وعلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.



كما أكد مخزومي على ضرورة تنفيذ الإصلاحات لمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية.