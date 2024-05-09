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بوشكيان إفتتح معرض الصناعة في لبنان... "نبض لبنان صناعتو"
أخبار لبنان
2024-05-09 | 14:53
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بوشكيان إفتتح معرض الصناعة في لبنان... "نبض لبنان صناعتو"
افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مساء اليوم في الـ"فوروم دو بيروت" معرض الصناعة في لبنان برعايته، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وتحت شعار "نبض لبنان صناعتو". وضم المعرض نحو ثلاثماية جناح على مساحة أربعة عشر ألف متر مربع، يمثل مختلف القطاعات الموزعة على أكثر من عشرين صناعة منتشرة في المناطق اللبنانية كافة. كما احتوى المعرض جناحًا متخصصًا بصناعة الأغذية والمشروبات.
واكد بوشيكيان ان "هذا اللقاء الجامع بين مختلف مكونات الدورة الاقتصادية وعناصر الانتاج والتجارة والاستهلاك، وحتى التصدير والاستيراد، سيكون مساهمًا بالانعاش، ومخففًا للدين العام، ومؤمنًا للتوازن في الميزان التجاري، وتكافؤ الفرص، وتوطئة لإعادة صورة "صنع في لبنان" إلى القلوب والأذهان، وتثبيت شعارنا الجديد "نبض لبنان صناعتو" وهما مكملان لبعضهما البعض، ويخدمان الهدف ذاته، ألا وهو دعم الصناعي في مصنعه، وصناعته، ومع مصرفه، وفي المرفأ، وعلى الحدود البرية، وفي تحصينه من المنافسة غير الشرعية والاغراق غير المتكافىء، والتصنيع غير المرخص."
ودعا بوشيكيان "المسؤولين في مصالح الوزارة الاقليمية في النبطية وصيدا وبعلبك والهرمل لتسهيل معاملات المواطنين ومساعدتهم والاسراع في بت ملفاتهم."
وكشف ان "الحكومة ووزارة الصناعة اتخذتا تدابير واجراءات وقرارات عديدة لرعاية الصناعة وحمايتها من "القرصنة"، سواء بتسريع منح التراخيص لأصحاب الحقوق، ومنعها عن غير مستحقيها، وتطوير آليات الرقابة وتطبيق المواصفات ومعايير الجودة، وقيام معهد البحوث الصناعية بكامل مهامه ودوره في مساعدة الصناعيين على التحديث ومنحهم شهادات المطابقة والمعايرة واجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة للتأكّد من نوعيتها."
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