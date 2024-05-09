الصحناوي لـ جدل: رسالة مهمّة من بري الى الحكومة في الجلسة المقبلة

رأى النائب نقولا الصحناوي ان "النزوج السوري بات نزوحًا اقتصاديًا وهناك مساءلة كبيرة بشأن الهبة الاوروبية".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI " لمسنا من الرئيس بري وعيه على خطورة ملف النزوح السوري، وهناك رسالة مهمّة منه للحكومة لسرعة التصرف في الجلسة المقبلة".



واضاف "نحن أصدقاء لاوروبا، ولكن عليهم أن يتفهموا أننا لم نعد نتمكن من تحمل عبء النزوح السوري، فلنتعاون مع بعضنا البعض لاعادتهم إلى بلدهم ".



واعتبر انه "يجب فرز النازحين السوريين أولا ووضع خطة عودة تدريجية ولاحقا ضبط الحدود".

