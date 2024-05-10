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عطية للـLBCI: نتائج هدنة غزة ستكون المحفّز للإسراع في عملية انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2024-05-10 | 04:21
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عطية للـLBCI: نتائج هدنة غزة ستكون المحفّز للإسراع في عملية انتخاب رئيس
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عطية للـLBCI: نتائج هدنة غزة ستكون المحفّز للإسراع في عملية انتخاب رئيس

أكّد النائب سجيع عطية أنّ نتائج الهدنة، في غزة، ستكون المحفّز للإسراع في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، في لبنان.

وأوضح، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ الطرف السعوديّ، في اللجنة الخماسية، أكثر الأأطراف تحفّظًا في طرح اسم للرئاسة.

ورأى أنّ الخماسية مقتنعة بأنّ الرئاسة في لبنان لن تُحلّ، إلّا إلى ما بعد غزة.

واعتبر أنّ الوضع في غزة وصل إلى العمق، أي أنّها "ستحمى، ليحقق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو مكاسب عسكرية أخيرة، قبل المضي باتفاقية الهدنة."

ولفت إلى إمكان تصاعد الضغط العربيّ، على إسرائيل، في الأيّام المقبلة.

وقال في شأن المساعدة المالية التي قُدّمت إلى لبنان: "سيمضى الجميع، من ندّد ومن لم يندّد، عليها، في الجلسة." 

وأضاف: "إنّها رشوة في حال قُدّمت مقابل إبقاء اللاجئين السوريين، في لبنان وتُسمّى هبة، في حال لم تكن مقابل أمر ونحن عائشون على الهبات في لبنان، إذ إنّنا بلد لاحقين الشحادة."
 

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