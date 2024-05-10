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وزير المالية في افتتاح أمانة السجل العقاريّ في جب جنين: الدوائر العقارية في لبنان بدأت تستعيد عافيتها

أخبار لبنان
2024-05-10 | 05:50
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وزير المالية في افتتاح أمانة السجل العقاريّ في جب جنين: الدوائر العقارية في لبنان بدأت تستعيد عافيتها
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وزير المالية في افتتاح أمانة السجل العقاريّ في جب جنين: الدوائر العقارية في لبنان بدأت تستعيد عافيتها

أكّد وزير المالية في افتتاح أمانة السجل العقاريّ، في جب جنين، أنّ تحصين الاستقرارين الماليّ والنقديّ يتطلب اوضاعًا سياسية مستقرة.

ولفت إلى أنّ تجاوز المشكلات يكمن في جانب باستكمال ما بدأت الوزارة به من خطوات إصلاحية في الموازنة السابقة، في موازنة ٢٠٢٥.

وقال: "يتطلب أيضًا إعادة انتظام الحياة الدستورية."

وشدّد على أنّ الدوائر العقارية في لبنان، بدأت تستعيد عافيتها و"سنلمس تحسنًا قريبًا على صعيد تسهيل معاملات الناس أوّلًا وتحسين ايرادات الخزينة ثانيًا.

وأوضح أنّ هدف افتتاح أمانة السجل العقاريّ في جب جنين، تقريب الادارة الرسمية من الناس والتخفيف عنهم عناء الانتقال والتكاليف.

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