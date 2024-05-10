غارة على بليدا وقصف على أحراج اللبونة

شنّ الطيران الاسرائيليّ غارة على بلدة بليدا، في الجنوب اللبنانيّ.وقصف احراج بلدة اللبونة، شرق الناقورة، مقابل علما آلشعب، بعدد من القذائف الثقيلة، تزامنًا مع تحليق للطيران الحربيّ والاستطلاعيّ، في الاجواء.