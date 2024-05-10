افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"

إفتتح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"، الذي يضم رجال أعمال لبنانيين-فرنسيين وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة في أوستراليا ولبنان ونيوزيلندا ومن مجلس التنفيذيين اللبنانيين واتحاد الغرف العربية.



وأتى الافتتاح بدعوة من جامعة بيروت العربية – فرع طرابلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشماليّ.



وتُعقد سبع جلساتٍ حوارية، خلال المؤتمر، على مدى يومين.



وتتمحور الجلسات حول سوق العمل في لبنان وتطلعات القطاع الخاص والتحديات والفرص، أمام المتخرجين اللبنانيين، تمكين المرأة في الاقتصاد اللبنانيّ، وبناء مستقبل مستدام لرواد الاعمال الشباب والشركات الناشئة، ودور الجامعات في تطوير المناهج وتنمية الاقتصاد.