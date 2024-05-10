نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنـان ومستخدميها: السبت يوم عمل عادي

أعلنت نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها في بيان أنّ السبت الواقع فيه 11/5/2024 يوم عمل عادي.



وتوجهت بالشكر من ملتزمي الإضراب التحذيريّ، الذي دعت إليه النقابة لثلاثة أيّام و"المؤتمنة على مصير عائلاتهم والحريصة على مستقبل المؤسسة".



وقالت: "السبت يوم عمل عادي، وستبقى النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات خصوصًا انه غدًا تاريخ 11/5/2024 بدء شركة التأمين بمهامها الطبية حيث سيكون الموظفون والعمال من دون أي تغطية صحية إذا لم تبادر الإدارة بالإجراءات اللازمة في هذا الخصوص."