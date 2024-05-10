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بوشكيان للبطريرك الراعي: وزارة الصناعة تضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية في المصانع

أخبار لبنان
2024-05-10 | 06:18
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بوشكيان للبطريرك الراعي: وزارة الصناعة تضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية في المصانع
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بوشكيان للبطريرك الراعي: وزارة الصناعة تضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية في المصانع

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان البطريرك المارونيّ الكاردينال بشارة الراعي، في الصرح البطريركيّ، في بكركي، للبحث في الشؤون الوطنية والعامة. 

ووضع بوشكيان الراعي في صورة تطوّر القطاع الانتاجيّ في لبنان وعمل الوزارة على هذا الصعيد.

وأطلعه على افتتاح معرض الصناعة في لبنان والذي يعدّ من أهمّ المعارض المتخصّصة، للترويج للصناعة الوطنية بعنوان"نبض لبنان صناعتو".

وعرضا أهمية اللقاء الذي عقد في بكركي لحلّ مسألة اللاجئين وايجاد السبل الكفيلة باعادتهم الى بلادهم، بدءًا بالمقيمين من دون أوراق ثبوتية أو إقامات.

وأوضح بوشكيان، أنّه "منذ سنة تقريبًا، اتّخذ قرارًا يمنع فيه أصحاب المصانع بتوظيف العمال الأجانب والسوريين المقيمين بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أنّ مهندسي الوزارة يقومون بكشوفات للتأكّد من التزام أصحاب المصانع  بذلك، مؤكداً أن التجاوب من قبل الصناعيين كبير.

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