رئيس جامعة الروح القدس في فرنسا لتعزيز أواصر التعاون... وحدثان للجامعة في مجلس الشيوخ والسفارة اللبنانية

زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم العاصمة الفرنسية باريس، برفقة وفد، وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجالية اللبنانية في فرنسا. وتركزت حول حدثين رئيسين: حفل إطلاق برنامج "أجيال" وانعقاد مؤتمر، نظمتهما جامعة الروح القدس- الكسليك وجمعية أصدقاء الجامعة في فرنسا (AUSEK) ، برعاية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان وحضوره. ووفّر هذا الحدثان فرصًا كبيرة للتواصل والمشاركة.



ويهدف برنامج "أجيال" التفاعلي إلى تعزيز ارتباط أطفال الجالية اللبنانية بوطنهم، من خلال ورش عمل تتضمن ألعابًا تهدف إلى تعزيز التراث الثقافي اللبناني. وهو يغطي بلدانًا عدة، ويطمح بالتالي إلى أن يكون عائلة كونية لبنانية في العالم.

هذا وانعقد المؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي، بعنوان:"L’USEK et la France: Des Racines Solides et un Rayonnement International". وشكّل هذا الحدث فرصة لتعزيز الروابط بين الجامعة والفعاليات الفرنسية واللبنانية في فرنسا. وجرى خلاله البحث في استراتيجيات التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الفرنسية، بهدف تعزيز أوجه التعاون بما يصب في خدمة التعليم العالي الفرنكفوني.



بالإضافة إلى هذين الحدثين البارزين، عقد الأب طلال هاشم سلسلة من الاجتماعات الجانبية.