"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدًا من "تكتل لبنان القويّ".



وتناولوا ملف اللاجئين السوريين، ناقلين هواجس اللبنانيين وهواجس التكتل للرئيس ميقاتي من أن تكون هذه الهبة هي مساهمة في إبقاء اللاجئين وتاخير عودتهم من لبنان إلى سوريا.



وقال الوفد: "أبلغنا ميقاتي موقف التكتل الذي يحصر أي مساعدة إن كانت اوروبية أو دولية بالمساعدة في عودة السوريين إلى بلدهم والانتهاء من أزمة اللاجئين التي تثقل كاهل اللبنانيين، فلم يعد لبنان يستطيع تحمل هكذا أزمة وحمل."



وأضاف: "إنّ الرئيس القبرصيّ والمفوضة الأوروبية، ونتيجة وجود بضعة آلاف من اللاجئين في بلادهم تحركوا وقدموا الى لبنان لطرح الامر، ولكن في المقابل هناك مليونا لاجئ في لبنان وهذا الامر يفرض علينا كلبنانيين أولا التواصل في ما بيننا والتعاطي الإيجابيّ وطرح كلّ الهواجس، والعمل الدؤوب والمشترك بين الجميع لايجاد المخارج والخروق اللازمة للسقف الدوليّ الذي يمنع عودة اللاجئين إلى سوريا."



واستوضح الوفد عن مسألة الهبة الأوروبية، ايؤكّد ميقاتي أنّ ما يحكى عن اتفاق هو أمر غير صحيح وليس هناك أي ورقة تم توقيعها مع الأوروبيين، وكل ما في الامر أنه تم اعلان اوروبي عن هذه الهبة.



وقال: "ابدينا أيضا هواجسنا من مسألة موضوع العمال الموسميين وربطها بالهبة وإبقاء النازحين وكل هذه الامور التي على اتت على خلفيتها لتشير بشكل أو بآخر الى أن مسألة اللاجئين السوريين يمكن أن تستمر في لبنان كبديل عن الشعب اللبناني من خلال ازاحته او تهجيره الى بلدان اخرى، لذلك كانت اليوم جلسة مصارحة اتسمت بايجابية مع الرئيس ميقاتي وتبلغنا منه الموقف والمعطيات وابلغناه بدورنا موقفنا."