رئيس بلدية مجدل عنجر يستقيل

تقدم رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين باستقالته من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة كرئيس بلدية مجدل عنجر ويعلن استمراره بمهاه منسق عام تيار المستقبل في البقاع بتكليف من للرئيس سعيد الحريري للتفرغ للشأن العام.