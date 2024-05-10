لقاء بين الوفد النيابي اللبناني وهوكستين في واشنطن

عقد الوفد النيابي الموجود في واشنطن بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي إجتماعا مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكستين.



وقد التقى النائب مخزومي بداية المسؤول الأميركي، ثم عقد اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد النيابي، وجرى نقاش في تطبيق القرار ١٧٠١ والجهود الأميركية في هذا الإطار بالإضافة إلى المطالبة اللبنانية بفصل لبنان عن مسار الحرب الدائرة في غزة.



كما ناقش المجتمعون أيضا ما وصلت إليه الجهود المبذولة من أطراف متعددة وفي مقدمها اللجنة الخماسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.