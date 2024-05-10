الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"

غيّب الموت مؤسس جمعية الأم والطفل الإختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور روبير صاصي الذي عرف بمهنيته وإنسانيته، حيث ترأس قسم الأطفال في مستشفى الكرنتينا الحكومي ووظف علاقاته المحلية والعالمية، في مرحلة إعادة إعماره بعدما دمره انفجار مرفأ بيروت.



ولم يتوقف الدكتور صاصي يومًا عن خدمة أصحاب الحاجة للطبابة والإستشفاء والدواء... ووصف عن حق بـ"أبي الفقراء".



وحصل قبل عامين على جائزة من مؤسسة "تكريم"، كما سلمته مؤسسة بشير الجميل العام الماضي "درع البشير" تقديرًا لعطاءاته وإنسانيته في خدمة لبنان.