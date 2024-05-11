هاشم للـLBCI: موضوع الرئاسة ليس مرتبطا بحرب غزة وبما يجري في الجنوب

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن التواصل دائم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكل الأوقات والظروف وكلما استدعت الحاجة وهذا مبدأ التعاون بين السلطات.وعن حزمة المليار يورو المقدمة من الإتحاد الأوروبي، لفت هاشم الى أن هذا الملبغ هو على 4 سنوات، مشيرا الى أنه منذ فترة طويلة كان لبنان يتلقى بحدود الـ160 أو 170 مليون يورو سنويا بإطار المساعدة التي كانت تصل الى البلد.وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "يمكن القول اليوم إن ملف النزوح هو الملف الوحيد الذي لاقى شبه إجماع لبناني وأصبح كقضية وطنية لدى جميع اللبنانيين والجميع أخذ قراره لمناقشة هذا الملف وضرورة مقاربته من زاوية المصلحة الوطنية".ورأى هاشم أن مؤتمر بروكسل بغياب المعني أي الحكومة السورية "لا معنى له".وبموضوع العلاقة مع سوريا، قال: "سوريا هي عمقنا الاستراتيجي"، مشيرا الى أن هناك مصلحة مستجدة هي مصلحة معالجة موضوع النزوح.وأكد النائب قاسم هاشم أن معالجة موضوع النازحين لا يمكن أن تتمّ الا من خلال التواصل مباشرة مع الحكومة السورية.من جهة أخرى، أكد أن موضوع الرئاسة ليس مرتبطا بحرب غزة وبما يجري في الجنوب اللبناني.