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"الخارجية" ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية
أخبار لبنان
2024-05-11 | 05:10
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"الخارجية" ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة، حيث صوت لبنان والمجموعة العربية، من ضمن ١٤٣ دولة، لصالح هذا القرار.
وجددت الوزارة ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من ٧٥ عاما من الاحتلال، والمآسي، والخراب، وذلك من خلال الاعتراف، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة في القرار الأخير "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا".
أخبار لبنان
وزارة الخارجية
الجمعية العامة للأمم المتحدة
فلسطين
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