بري إستقبل ميقاتي... ماذا بحثا؟

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وقد أوضحت أوساط مطلعة للـLBCI أن اللقاء بين بري وميقاتي يأتي في اطار اللقاءات الدورية التي تعقد بينهما، وأن ملف جلسة الأربعاء طرح نفسه على اللقاء.



وأكدت الأوساط أن الرئيس ميقاتي سيقول موقفه في الجلسة وسيشرح مسألة الهبة الأوروبية ويرد على كل الاتهامات، كما سيكشف ألا صفقة ولا مبادلة، انما التأكيد على المضي بخطة الحكومة لاعادة النازحين الى سوريا.