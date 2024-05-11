صيدا شيّعت إبنها الشهيد يوسف فادي جلول

شيّعت مدينة صيدا إبنها الشهيد يوسف فادي جلول الذي قضى أمس في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت فريق صيانة تقني تابع لشركة "Powertech" كان يقوم بأعمال صيانة في احدى المحطات التابعة لشركة "أم تي سي" في طيرحرفا، ما أدى الى استشهاده والمسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي غالب حسين الحاج.