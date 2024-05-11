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في إهدن... نهار ديني حول مسيرة البحث عن رفات البطريرك اسطفان الدويهي

في إهدن، نهار ديني حول مسيرة البحث عن رفات البطريرك اسطفان الدويهي، بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.



فماذا في التفاصيل؟