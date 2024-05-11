وزارة السياحة تحتفل بـ "دوما أفضل القرى السياحية في العالم للعام  2023"

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار، إلى فعاليات الاحتفال بفوز بلدة دوما البترونية في مبادرة "أفضل القرى السياحية في العالم" للعام 2023 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وأعلن أنّ الاحتفال سيُقام على مدى ثلاثة أيام وبحضور الامين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي الذي سيزور لبنان للمرة الاولى.

وسينطلق الحدث في اليوم الأول من خلال مؤتمر صِحافيّ يقيمه نصّار يليه جولة سياحية في كل من مدينة جبيل ومنطقة كفردبيان.

في اليوم الثاني، ستتوَّج الفعاليات في احتفال رئيسي سيقام في بلدة دوما، حيث سيتضمَّن برنامجًا سياحيًا يتخلله تدشين سوق دوما القديم بعد إعادة ترميمه.

في اليوم الثالث، ستُختَتم فعاليات الاحتفالية بجولة سياحية على بلدات الشوف، دير القمر وبيت الدين.