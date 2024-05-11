في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"

أقامت أسرة الوزير الراحل سجعان قزي في جامعة القديس يوسف، لقاء بعنوان "في البال يا سجعان" وسط حضور شخصيات سياسية واجتماعية.



وتخلل اللقاء عرض فيديو مصور للراحل قزي يبيّن مواقفه السياسية والوطنية، إضافة إلى عدد من الكلمات التي استذكره فيها المتحدثون.