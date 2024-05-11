الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
أخبار لبنان
2024-05-11 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
0
min
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
أقامت أسرة الوزير الراحل سجعان قزي في جامعة القديس يوسف، لقاء بعنوان "في البال يا سجعان" وسط حضور شخصيات سياسية واجتماعية.
وتخلل اللقاء عرض فيديو مصور للراحل قزي يبيّن مواقفه السياسية والوطنية، إضافة إلى عدد من الكلمات التي استذكره فيها المتحدثون.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
جامعة
القديس
يوسف...
بعنوان
"في
البال
سجعان"
التالي
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
15:47
دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)
منوعات
15:47
دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)
0
اخبار البرامج
15:31
"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!
اخبار البرامج
15:31
"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!
0
أخبار دولية
15:26
حاكم بيلغورود الروسية: مقتل امرأة وإصابة 29 في قصف أوكراني
أخبار دولية
15:26
حاكم بيلغورود الروسية: مقتل امرأة وإصابة 29 في قصف أوكراني
0
آخر الأخبار
15:04
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يشن غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة
آخر الأخبار
15:04
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يشن غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:47
ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات
اقتصاد
03:47
ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات
0
اسرار
2024-04-25
أسرار الصحف 26/04/2024
اسرار
2024-04-25
أسرار الصحف 26/04/2024
0
صحف اليوم
2024-04-02
غسان عطاالله يقوم بزيارات إلى عين التينة... والجو العام للنقاشات ايجابي جدا (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-04-02
غسان عطاالله يقوم بزيارات إلى عين التينة... والجو العام للنقاشات ايجابي جدا (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
2024-02-19
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
آخر الأخبار
2024-02-19
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
2
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
3
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
4
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
5
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
6
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
7
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
8
منوعات
06:45
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
منوعات
06:45
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More