عودة: قوى الشر والفساد والضلال لن تقوى على لبنان وإن بدت أنها الأقوى

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنه كما شك توما بقيامة الرب كثيرون يشكون بقدرة لبنان على النهوض.



وشدد المطران عودة، في عظة الاحد، على أن قوى الشر والفساد والضلال لن تقوى على لبنان وإن بدت أنها الأقوى، وأنها غلبت المتشبثين بالحق والخير، لأن الباطل سيسحق والشر سيغلب.



وأكد أن هذا الليل الذي طال سينجلي ما دام هناك نساء ورجال شرفاء، يعملون من أجل إنقاذه من براثن الفساد والشر المعششين في بعض القلوب المظلمة، التي عملت طيلة سنوات على استنزافه، واستغلال طاقاته، ونهب ثرواته، وإفراغه من دوره ومن أبنائه، معرقلة انتخاب رئيس ومعطلة عمل المؤسسات.



تابع المطران عودة بالقول:" لكن الغلبة دوما للحق، والرب القدير الذي غلب الموت وداس الجحيم وأقام الموتى إلى حياة جديدة سيقيم لبنان من سقطته بفضل المؤمنين من أبنائه، ذوي النفوس الكبيرة والقلوب الرحيمة، المتشبثين به والعاملين على تطبيق دستوره، وصون حدوده وحماية أبنائه، الناشرين مفاهيم السلام والعدالة والمساواة والأخوة. وصانعو السلام يطوبهم الرب، والمؤمنون به لا يخزون".