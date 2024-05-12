الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للجمهورية

رأى البطريرك المروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية لا يريدون رئيسا لأنهم يستفيدون من غيابه.



وشدد الراعي في عظة الاحد على أن الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس وكذلك حلّ ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة.



وفي السياق، أسف لعدم تعاون الدول الاوروبية من اجل عودة النازحين الى بلدانهم الآمنة فيحمّلون لبنان هذا العبء الثقيل غير مدركين انهم يهيئون مجرمين.



وفي اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل الاجتماعي، دعا الراعي الى التعاون مع هذا التقدم التكنولوجي السريع ومقاربتها بقلب ينبض بالحياة ويرفض الفساد.



ايضا، صلّى البطريرك الماروني لراحة نفس منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان والتي اعطت زوجته امثولة في الايمان والرجاء، بحسب الراعي.