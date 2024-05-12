الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة
أخبار لبنان
2024-05-12 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة
0
min
قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة
في ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد باسكال سليمان، أقام حزب القوات اللبنانية وعائلة منسق قضاء جبيل في الحزب قداساً لراحة نفسه في كنيسة سيدة ايليج - ميفوق ترأسه النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب البروفيسور جورج حبيقة.
واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الذي مثّل رئيس حزب القوات سمير جعجع انّ المواجهة مستمرة لئلا يُصبح لبنان بلد لجوء للغرباء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لراحة
باسكال
سليمان
يوماً
استشهاده...الحواط:
المواجهة
مستمرة
التالي
قبلان: الحل الرئاسي هنا وليس في الخارج والمكان الطبيعي للتسوية مطبخ المجلس
أقدم على عمليات سرقة بطريقة احتيالية داخل التاكسي... هل وقعتم ضحية أعماله؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-08
الحواط عن باسكال سليمان: لا شيء مؤكد حتى الساعة
أخبار لبنان
2024-04-08
الحواط عن باسكال سليمان: لا شيء مؤكد حتى الساعة
0
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع لـ جدل: جريمة باسكال سليمان "ما قطعت" والنتيجة الأولى هي ما يحصل مع اللاجئين السوريين
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع لـ جدل: جريمة باسكال سليمان "ما قطعت" والنتيجة الأولى هي ما يحصل مع اللاجئين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
0
آخر الأخبار
2024-04-27
جعجع: هناك تقريبا ما بين 15 و25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة للدولة وعلى واحد من هذه المعابر مرت جثة الشهيد باسكال سليمان
آخر الأخبار
2024-04-27
جعجع: هناك تقريبا ما بين 15 و25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة للدولة وعلى واحد من هذه المعابر مرت جثة الشهيد باسكال سليمان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:34
قائد الجيش إلى قطر لبحث حاجات المؤسسة العسكرية
امن وقضاء
09:34
قائد الجيش إلى قطر لبحث حاجات المؤسسة العسكرية
0
أخبار سياسية
07:48
قبلان: الحل الرئاسي هنا وليس في الخارج والمكان الطبيعي للتسوية مطبخ المجلس
أخبار سياسية
07:48
قبلان: الحل الرئاسي هنا وليس في الخارج والمكان الطبيعي للتسوية مطبخ المجلس
0
أمن وقضاء
06:17
أقدم على عمليات سرقة بطريقة احتيالية داخل التاكسي... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:17
أقدم على عمليات سرقة بطريقة احتيالية داخل التاكسي... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أخبار لبنان
05:15
الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
05:15
الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للجمهورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09
ماذا وراء اصرار فرنسا على تطبيق القرار ١٧٠١؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09
ماذا وراء اصرار فرنسا على تطبيق القرار ١٧٠١؟
0
صحف اليوم
2023-09-22
أميركا والسعودية: لا لفرنجية (الاخبار)
صحف اليوم
2023-09-22
أميركا والسعودية: لا لفرنجية (الاخبار)
0
منوعات
2023-11-12
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-12
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
0
موضة وجمال
2024-05-08
صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)
موضة وجمال
2024-05-08
صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
06:51
قبل مرحلة واحدة من انتهاء منافسات رالي الربيع...كيف تبدو الصورة؟
رياضة
06:51
قبل مرحلة واحدة من انتهاء منافسات رالي الربيع...كيف تبدو الصورة؟
0
أخبار لبنان
06:36
قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة
أخبار لبنان
06:36
قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة
0
أخبار لبنان
05:15
الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
05:15
الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للجمهورية
0
أخبار دولية
02:43
غوتيريش يجدد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة
أخبار دولية
02:43
غوتيريش يجدد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة
0
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:24
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
منوعات
13:24
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
2
منوعات
12:54
سمعت صوتا غريبا من داخل فرن مطبخها عند الخامسة صباحا... لن تصدقوا ما الذي عثرت عليه بالداخل! (صور)
منوعات
12:54
سمعت صوتا غريبا من داخل فرن مطبخها عند الخامسة صباحا... لن تصدقوا ما الذي عثرت عليه بالداخل! (صور)
3
منوعات
16:40
اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!
منوعات
16:40
اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!
4
حال الطقس
02:52
أمطار تشتد غدا الاثنين
حال الطقس
02:52
أمطار تشتد غدا الاثنين
5
منوعات
13:08
تأثيرات العاصفة الشمسية تطال دولة عربية... السماء اتشحت باللون الزهري بمشهد خاطف للأنفاس! (صور)
منوعات
13:08
تأثيرات العاصفة الشمسية تطال دولة عربية... السماء اتشحت باللون الزهري بمشهد خاطف للأنفاس! (صور)
6
منوعات
16:01
أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)
منوعات
16:01
أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)
7
اخبار البرامج
15:31
"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!
اخبار البرامج
15:31
"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!
8
صحف اليوم
00:47
كم بلغت الخسائر البشرية في حرب الجنوب؟ (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:47
كم بلغت الخسائر البشرية في حرب الجنوب؟ (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More