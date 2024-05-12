قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة

في ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد باسكال سليمان، أقام حزب القوات اللبنانية وعائلة منسق قضاء جبيل في الحزب قداساً لراحة نفسه في كنيسة سيدة ايليج - ميفوق ترأسه النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب البروفيسور جورج حبيقة.واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الذي مثّل رئيس حزب القوات سمير جعجع انّ المواجهة مستمرة لئلا يُصبح لبنان بلد لجوء للغرباء.