السفير السعودي يدشّن ملتقى سَدو الثقافي: مزيج من الأصالة

دشّن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ملتقى سَدو الثقافي، بحضور نخبة من الرموز الفكرية اللبنانية.



واعتبر أن "ملتقى سَدو هو مزيجٌ من الأصالة المُستمدَّة من ثقافتنا العريقة، إثراء للحياة الثقافية والفكريّة".