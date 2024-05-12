إجتماع للجنة الخماسية الأربعاء المقبل... وهذا ما قاله المتحدث بإسم السفارة الأميركية للـLBCI

المتحدث بإسم السفارة الأميركية للـLBCI: "الخماسية" تواصل الضغط من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توحيد البلاد

أفادت معلومات للـLBCI بأن إجتماعاً للجنة الخماسية سيعقد في مقر السفارة الأميركية في عوكر يوم الأربعاء المقبل.



وفي هذا الإطار، قال المتحدث بإسم السفارة الأميركية مات جوشكو للـLBCI إن اللجنة الخماسية تواصل الضغط من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توحيد البلاد، والوقوف ضد الفساد، وسن الإجراءات الإصلاحية الأساسية اللازمة لتعافي لبنان وتنشيطه.



وأشار الى أن الشعب اللبناني يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً، تكون مسؤولة وتمثله على المسرح العالمي.



وشدد على أن لبنان بحاجة إلى إنتخاب رئيس قادر على توحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن، وهذا أمر لا علاقة له بالانتخابات الداخلية الأميركية.