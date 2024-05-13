لقاء جمع ميقاتي بسفيرة الاتحاد الاوروبيّ

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبيّ لدى لبنان ساندرا دو وال.



وأطلعت دو وال ميقاتي على التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل الثامن في شأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".



وقد ابلغ رئيس الحكومة السفيرة بأنّ الوفد اللبنانيّ إلى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.