كرم للـLBCI: هذا ما نسعى اليه في وثيقة بكركي

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن هناك سعي لانتاج وثيقة بكركي بالتوافق بين الجميع على صيغة واحدة تضع الأصبع على الجرح ولا تكون وثيقة إعلان حرب ومواجهة.ولفت كرم في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن المشروع السياسي الذي يمثّله حزب الله أوصل لبنان الى الانهيار وأن حزب الله لا يستطيع أن يفرض قناعاته وخياراته على اللبنانيين بقوة السلاح، مشيرا الى أن "نحن لنا آراء ولا يمكننا أن نفرضها عليه أيضًا".وشدّد كرم على أنه لا يمكن بقاء البلاد من دون رئيس للجمهورية لأنّ فريقًا يريد أن يضع شروطه، مؤكد على أن إذ كنّا نؤمن بسيادة لبنان فلا يمكننا أن نقبل بقيام دويلة داخل الدولة.وقال: "هدفنا ايصال رسالة واضحة الى حزب الله مفادها بأنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة".