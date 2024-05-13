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قرار لوزير الزراعة باخضاع استيراد البطيخ الى إذن مسبق
أخبار لبنان
2024-05-13 | 04:36
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قرار لوزير الزراعة باخضاع استيراد البطيخ الى إذن مسبق
أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 186/1/2024 يقضي باخضاع استيراد البطيخ من كافة دول العالم الى اذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
ويقدم طلب اذن الاستيراد المسبق في قلم مصلحة الديوان ويحال على مديرية الثروة الزراعية لاجراء المقتضى.
ويعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
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