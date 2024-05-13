ساسين ساسين للـLBCI: لبنان لا يقوم إلا بطرفيه المسيحي والمسلم

كشف مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية ساسين ساسين أن "النوايا طيبة وسليمة عند كل الفرقاء الذين يجتمعون في بكركي من أجل استخراج وثيقة وطنية يكون لها الوهج الوطني عند كل المكونات اللبنانية كي نتمكن من الخروج من النفق المظلم."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، رأى ساسين أن "مظلة بكركي تساهم بخلق أجواء إيجابية للوصول إلى نقاط مشتركة في الوثيقة."



وأشار إلى أنه "كان هناك اتفاقًا واضحًا لدى الجميع على أن كل سلاح غير شرعي يجب وضعه ضمن إطار القوى الأمنية اللبنانية."



وقال: "عندما نزيل المخاطر الأساسية التي تحيط بالبلد ككل، نزيل المخاطر التي تحيط بالوجود المسيحي."



ولفت ساسين كذلك إلى أن "المسيحيين مكون أساسي في هذا البلد ككل الطوائف الأخرى، كالمسلمين الذين يشكلون الإطار نفسه في البلد."



وشدد على أن "لبنان لا يقوم إلا بطرفيه المسيحي والمسلم."

