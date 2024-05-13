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ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين نهج يهدف الى شل عملها
أخبار لبنان
2024-05-13 | 04:53
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ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين نهج يهدف الى شل عملها
اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، هو نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لاهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها.
وقال ميقاتي من السراي الحكومي: "نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار في جلسة مجلس النواب الاربعاء باذن الله".
وأضاف: "لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي. كل ذلك ممكن بتسديد من الله وبسعي من عباده".
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