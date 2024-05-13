اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية

اعتصم الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، أمام وزارة التربية، في بيروت، بدعوة من اللجنة الرسمية، للتعبير عن رفضهم التأخير غير المبرر في إقرار التفرغ ولحثِّ مجلس الجامعة على استعادة المبادرة والدفع بالملف نحو خواتيمه.



وأعلنوا، مسبقًا، الإضراب التحذيريّ في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها.



وأوضحت اللجنة أنّها في صدد إعلان الإضراب العام والشامل، فور استفتاء الزملاء وأخذ تفويضهم.